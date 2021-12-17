Косметолог рассказала о необходимых процедурах в преддверии Нового года

Для того чтобы в новогоднюю ночь выглядеть красиво, можно сделать несколько процедур. О том, какие из них помогут преобразиться, в интервью Пятому каналу рассказала 17 декабря косметолог Ирина Гришина.

Специалист отметила, что даже в короткий срок можно успеть привести себя в порядок и предстать не бледной и уставшей, а «настоящей румяной Снегурочкой».

«Главное здесь — воздержаться от самодеятельности и авантюр. Прежде чем отдавать себя в руки мастера, обсудите с ним сроки восстановления кожи после процедуры и выберите ту, которая не заставит вас краснеть в прямом и переносном смысле в праздник», — сказала эксперт.

Она добавила, что для наведения красоты в новогоднюю ночь есть целый спектр процедур, причем некоторые из них необходимо делать уже сейчас.

«Первое — это процедуры, направленные на выравнивание поверхности кожи, шлифовки», — сказала косметолог.

Также специалист посоветовала уделить внимание ногам, сделав эпиляцию, несмотря на «колготочный сезон».

17 декабря она сообщала о том, от каких процедур стоит отказаться перед Новым годом. По ее словам, необходимо отложить любые процедуры, требующие длительной реабилитации. К таким, в частности, относятся глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализация и уколы красоты. Однако если обратиться к врачу заблаговременно, то подобные процедуры успеют дать отличный эффект, добавила врач.