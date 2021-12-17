Вирусолог оценил опасность «Омикрон»-штамма COVID-19

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что «Омикрон»-штамм коронавируса может оказаться опаснее штамма «Дельта», однако необходимы еще исследования.

В беседе с Lenta.ru в пятницу, 17 декабря, специалист пояснил, что при «Дельте» у пациентов ухудшается состояние на четвертый-пятый день, а в случае «Омикрона» болезнь развивается стремительнее. Также опасения вызывает и то, что у нового штамма есть способность заражать переболевших чаще, чем не болевших.

«На это указывает улучшенная способность «Омикрона» присоединяться к рецепторам, через которые он проходит в клетки, именно данный фактор и определяет ситуацию со скоростью усугубления патогенного процесса. Но пока таких данных нет», — заметил Чепурнов.

Вирусолог отметил, что на данный момент нет возможности однозначно заявлять, что «Омикрон»-штамм является более или менее тяжелым, чем предшественники. Установить это можно будет, если пойдет значительный прирост новых случаев заражения — это позволит составить полную картину течения болезни.

Специалист добавил, что установить, идет ли рост тяжелых случаев и летальных исходов, можно будет только примерно на пятой неделе активного распространения нового варианта в стране.

Ранее 17 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон».

По его словам, «Спутник V» полностью защищает от нового штамма. Он отметил, что нужно использовать ту же стратегию, что и ранее. После вакцинации «Спутником V» ревакцинация должна пройти через шесть месяцев вакциной «Спутник Лайт».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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