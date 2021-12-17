Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%
Экономика
Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню
Общество
Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям
Общество
В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря
Мир
В Белом доме обсудят с союзниками предложения России по безопасности
Политика
В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Авто
Минпромторг задумался о повышении ценовой планки для налога на роскошные авто
Экономика
ЦБ заявил об обсуждении отмены комиссий за переводы между своими счетами
Сюжет:

Вирусолог оценил опасность «Омикрон»-штамма COVID-19

Вирусолог Чепурнов оценил опасность «Омикрон»-штамма COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что «Омикрон»-штамм коронавируса может оказаться опаснее штамма «Дельта», однако необходимы еще исследования.

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

В беседе с Lenta.ru в пятницу, 17 декабря, специалист пояснил, что при «Дельте» у пациентов ухудшается состояние на четвертый-пятый день, а в случае «Омикрона» болезнь развивается стремительнее. Также опасения вызывает и то, что у нового штамма есть способность заражать переболевших чаще, чем не болевших.

«На это указывает улучшенная способность «Омикрона» присоединяться к рецепторам, через которые он проходит в клетки, именно данный фактор и определяет ситуацию со скоростью усугубления патогенного процесса. Но пока таких данных нет», — заметил Чепурнов.

Вирусолог отметил, что на данный момент нет возможности однозначно заявлять, что «Омикрон»-штамм является более или менее тяжелым, чем предшественники. Установить это можно будет, если пойдет значительный прирост новых случаев заражения — это позволит составить полную картину течения болезни.

Специалист добавил, что установить, идет ли рост тяжелых случаев и летальных исходов, можно будет только примерно на пятой неделе активного распространения нового варианта в стране.

Ранее 17 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон».

По его словам, «Спутник V» полностью защищает от нового штамма. Он отметил, что нужно использовать ту же стратегию, что и ранее. После вакцинации «Спутником V» ревакцинация должна пройти через шесть месяцев вакциной «Спутник Лайт».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021