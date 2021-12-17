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Бармен назвал средство от головной боли после вечеринки

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Профессиональный флейр-бармен, актер и блогер Иван Кравченко в пятницу, 17 декабря, назвал средство, спасающее от похмелья после вечеринки.

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«Чтобы сгладить похмелье, нужно выпить перед сном стакан или два воды — меньше будет болеть голова наутро», — приводит «Мослента» слова Кравченко.

По его словам, у каждого человека существует свой способ спастись от похмелья. Среди них — минералка, крепкий бульон или коктейль из рассола с крепким алкоголем.

В июле врач общей практики, сотрудница онлайн-платформы RWL Сара Гарсед рассказала, что для избавления от похмелья необходимо выпить большое количество воды, поскольку она выводит токсины из организма.

Также поможет справиться с неприятным состоянием сон. Он, по словам эксперта, является одним из лучших восстанавливающих средств при похмелье, поэтому можно позволить себе проспать весь следующий день.

Кроме того, специалист посоветовала пить апельсиновый сок. Этот напиток, указала Гарсед, восстанавливает минеральный баланс в организме за счет кислотонейтрализующего эффекта.

В январе специалисты порекомендовали устранять похмельный синдром при помощи чая или кофе, так как именно эти напитки снимают чувство усталости. Также рекомендуется принимать витамин C. Например, употреблять в пищу киви, апельсины, клубнику, лимон.

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