ГИБДД проведет масштабные рейды в Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные профилактические мероприятия в Самарской области в выходные. Рейды будут направлены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы намерены уделить особое внимание выявлению водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы будут останавливать автомобилистов, нарушающих правила маневрирования, скоростной режим, а также выезжающих на полосы встречного движения. Об этом сообщает НИА «Самара».

Наряды ДПС будут массово останавливать водителей для проверки документов. Мероприятия пройдут с 17 по 19 декабря.

Ранее российская Госавтоинспекция назвала одну из основных причин ДТП. Зачастую аварии происходят из-за несоблюдения водителями дистанции.