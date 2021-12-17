Набиуллина надела брошь в виде Щелкунчика после повышения ЦБ ключевой ставки

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 17 декабря, дополнила свой образ для пресс-конференции по ключевой ставке брошью в виде Щелкунчика.

Ранее в этот день регулятор в седьмой раз за год увеличил базовую ставку — на 1 п.п., до 8,5% — максимума с 2017 года.

17 сентября глава регулятора рассказала, что надеваемые ею брошки являются способом коммуникации с аудиторией. Как уточнила глава ЦБ, смысл украшений практически всегда однозначный, за редким исключением.

Так, 22 октября глава Банка России надела на пресс-конференцию брошь в виде лука и стрелы после того, как регулятор повысил ключевую ставку.

При этом некоторые из посланий главы Центробанка общественности расшифровать не удается. Например, это случилось с украшением в виде тучи с дождиком. Такую брошь глава ЦБ РФ надела после того, как в стране повысили ключевую ставку сразу до 6,5%.

Первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% с исторически минимальных 4,25%. В апреле она была повышена еще на 50 б.п., до 5%, в июне — на 50 б.п., до 5,50%, в июле — сразу на 100 б.п., до 6,50%. На заседании совета директоров в сентябре ЦБ повысил базовую ставку до 6,75%. Заседание 17 декабря является неопорным.