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Представитель Тарасовой рассказала о самочувствии тренера

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Проблемы со здоровьем вынудили заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию и судью «Ледникового периода» Татьяну Тарасову пропустить финал восьмого сезона шоу. Однако представитель Тарасовой заверила в пятницу, 17 декабря, что с ней всё в порядке.

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«Не переживайте, всё в порядке, всё хорошо», — сказала она в беседе с телеканалом «360». При этом она не ответила на вопрос о том, госпитализировали тренера или нет.

Во время звонка на личный номер Тарасовой трубку сняла женщина, которая тоже сообщила, что с ней всё в порядке.

Ранее в этот день певец Филипп Киркоров сообщил, что Тарасову госпитализировали в Москве. Он предложил молиться за ее здоровье и высказал надежду, что всё будет хорошо.

По данным «Известий», тренер жаловалась на самочувствие и ранее. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди, передает НСН. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.

При этом в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что не могут дозвониться до Тарасовой, пишет «Спорт-Экспресс». Сама женщина в беседе с порталом заявила, что с ней всё в порядке.

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