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«Тинькофф» совместно с благотворительными фондами подводит итоги года для клиентов

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«Тинькофф» запустил новогодний спецпроект «Старые добрые траты», основанный на трансакциях более 19 млн клиентов экосистемы «Тинькофф» и посвященный их личным финансовым итогам года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 17 декабря в «Известия».

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Каждый год идея подведения финансовых итогов интерпретируется через новые механики. В этом году «Тинькофф» дал клиентам возможность подвести финансовые итоги и посмотреть личную статистику не только за прошедший год, но и за весь период «жизни» в экосистеме.

Основной идеей проекта 2021 года стала предоставленная клиенту возможность сделать доброе дело, тематически связанное с какой-либо категорией трат.

«Клиент, посмотрев историю своих трат в экосистемы «Тинькофф», может тут же сделать новогоднее пожертвование в эту организацию, просто отсканировав QR-код на сайте», — отметили в компании.

Так, если больше всего покупок было в ресторанах, то спецпроект предложит пожертвовать в фонд, занимающийся продуктами питания.

Спецпартнером проекта стал фонд «Второе дыхание». В рамках проекта первые 2 тыс. участников из Москвы, которые сделают пожертвование в адрес фондов-партнеров более 1 тыс. рублей и отдадут свои ненужные вещи в фонд «Второе дыхание», получат коллекционную фигурку единорога от «Тинькофф» из переработанного пластика.

«Тинькофф» не первый год поддерживает наши инициативы в области защиты окружающей среды и развития осознанного потребления», — отметила директор и учредитель фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева.

Она отметила сервис «Кешбэк» во благо», благодаря которому аудитория включилась в поддержку благотворителей.

Поддержать в рамках проекта можно в общей сложности 19 благотворительных организаций.

Принять участие в проекте и получить коллекционную фигурку единорога от «Тинькофф» можно, если до 31 декабря авторизоваться и сделать пожертвование в адрес рекомендованных благотворительных организаций, отсканировав QR-код на странице проекта. Он перенаправит в приложение для проведения трансакции в выбранный фонд.

С первыми 2 тыс. человек из Москвы, которые пожертвуют более 1 тыс. рублей фондам — партнерам проекта, а также будут готовы отдать ненужную одежду, свяжется представитель «Тинькофф». Он назначит дату и время, когда заберет одежду и привезет подарочную фигурку единорога из переработанного пластика.

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