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В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря

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Аномально холодная погода ожидается в Москве с 20 по 25 декабря. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«С 00:00 20 декабря до 24:00 25 декабря на территории города ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении департамента на странице в Facebook.

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Отмечается, что такая же погода будет и в Подмосковье.

В период холодов гражданам рекомендовано по возможности ограничить время пребывания на улице, теплее одеваться, выходить на улицу в удобной, просторной одежде и обуви. При появлении признаков обморожения следует зайти в помещение и растереть охлажденные участки кожи для согрева.

17 декабря в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада.

За день до этого Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России об аномальных морозах до –35 градусов с 21 по 25 декабря. По данным синоптиков, средняя суточная температура в эти дни будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а самая холодная погода ожидается в Ивановской, Ярославской и Костромской областях.

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