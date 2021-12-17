Умерла актриса Елена Наумкина

Актриса Елена Наумкина скончалась в возрасте 73 лет. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Актриса ушла из жизни 16 декабря. Причины смерти не называются.

Наумкина дебютировала на экране в 1969 году в картине Динары Асановой «Рудольфио», где сыграла главную роль.

В 1971 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Наумкину приняли в труппу МХАТ, затем после распада труппы артистка до 2007 служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Актриса сыграла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она также снялась в таких картинах как «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание» и многих других.