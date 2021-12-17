Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 41% в Тюменской области

В Тюменской области за семь дней значительно выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. В образовательных учреждениях проводится дезинфекция.

По данным Роспотребнадзора, общая заболеваемость выросла на 41%, среди детей — на 54%. Об этом пишет портал «Наш город». В связи с ростом заболеваемости департаменту образования и науки было выдано предписание провести профилактические работы, направленные на уничтожение возбудителей ОРВИ.

Заболеваемость по совокупному населению превышает эпидемический порог на 12%. По данным мониторинга, выявлена циркуляция вируса гриппа A(H3N2), парагриппа, а также вирусов не гриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 158% среди взрослого населения в Томской области.