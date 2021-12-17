Эксперт объяснил цель заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2»

Процедура заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» (СП-2), о начале которой в пятницу, 17 декабря, заявил оператор газопровода Nord Stream 2 AG, является стандартной в рамках подготовки к запуску в эксплуатацию газопровода. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как уточняли в пресс-службе оператора трубопровода, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления, как и в случае с первой веткой. Отмечалось, что ранее были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности второй нитки газопровода.

«Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию», — говорится в пресс-релизе компании, который получили «Известия».

Юшков же объяснил, что после постройки второй нити газопровода и ее проверки необходимо полностью заполнить ее газом. Тогда при начале эксплуатации со стороны добычи стартует подача газа, а аналогичный объем топлива моментально выходит с другой стороны — со стороны потребителя.

«Поставили трубу, всю ее проверили. Потом заполняется газом и, когда вам разрешат, выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию, вы просто открываете задвижки и сразу же потребитель получает газ. Он сразу идет, потому что труба заполнена уже газом», — объяснил эксперт.

Молекула газа от Ямала до Москвы идет только около недели, то есть подача газа непосредственно до конечного потребителя — не самый быстрый процесс, отметил Юшков. Именно поэтому, по его словам, необходимо, чтобы трубы всегда были заполнены, чтобы в случае если потребителю надо больше газа, увеличивалась прокачка, и он получал дополнительный объем топлива моментально.

Накануне, как сообщало агентство Reuters, президент Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) Йохен Хоманн указал, что принятия решения по сертификации «Северный поток – 2» не будет в первом полугодии 2022 года.

В пресс-службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG тогда заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

В компании напомнили, что 16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

О том, что заполнение газом второй трубы газопровода завершится в середине декабря 21 октября рассказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он подчеркнул, что как только будет заполнена вторая труба и будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день начнутся поставки.

18 октября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода была заполнена техническим газом. Как отмечалось, магистраль наполнили техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. В компании сообщили, что давление в трубах газопровода достаточное для начала транспортировки газа, проект готов к работе.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.