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Путин назвал санкции инструментом конкурентной борьбы

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Санкционные ограничения стали инструментом конкурентной борьбы. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о повышении требований к ревакцинации.

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В качестве примера Путин привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций был лишен импортных комплектующих для крыла. Россия в итоге разработала необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились.

«Абсолютно очевидно — это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое», — добавил президент.

Как подчеркнул глава государства, Россия должна своевременно реагировать на любые вызовы. Повод для них всегда найдется, заключил президент.

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против России не было законным с точки зрения международного права. Москва в ответ на действующие рестрикции будет зеркально продлевать набор контрмер.

16 декабря Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, продление рестрикций — рутинная процедура, которая повторяется каждые полгода.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

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