Почти 41 млн рублей получат районы Омской области на покупку угля

Восемь районов Омской области получат 40,84 млн рублей на закупку угля. Постановление о выделении средств из резервного фонда на непредвиденные расходы подписал глава региона Александр Бурков.

Средства необходимы для компенсации затрат теплоснабжающих организаций, которые были обусловлены разницей между тарифами и стоимостью закупки твердого топлива. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Средства из резервного фонда получат Азовский, Горьковский, Муромцевский, Нововаршавский, Омский, Полтавский, Знаменский районы и Тара.

Ранее власти отмечали, что стоимость 1 т угля поднялась с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. В ряде муниципалитетов возникли проблемы с отоплением из-за роста цен ресурсов. Теплоснабжающие организации не смогли формировать запас угля в необходимом объеме.