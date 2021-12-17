Помощника воспитателя детсада осудят за ожоги ребенка в Красноярске

В Красноярске суд будет рассматривать дело помощника воспитателя детского сада, где девочка облилась кипятком. Женщина якобы оставила горячий чайник на скамейке в буфетной комнате в группе, а четырехлетняя девочка зашла туда, задела чайник и ошпарилась пролившейся водой. У нее диагностировали термические ожоги ног 2–3 степени.

Ребенку организовали и оплатили годовой курс лечения и реабилитации в санатории. Также городское управление образования в полной мере признало исковые требования родителей пострадавшей и возместило материальный вред.

Детский сад полностью выплатил родителям девочки компенсацию, за счет которой возможно два раза в год проходить курс реабилитации в санатории в Сочи.

Несмотря на то, что инцидент произошел в 2014 году, родители весной этого года обратились в СКР. В отношении помощницы воспитателя возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Обвиняемая свою причастность к случившемуся отрицает, пишет ИА KrasnoyarskMedia.