Гинцбург оценил эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон»

Российская вакцина «Спутник V» полностью защищает от нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 17 декабря заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, нужно использовать ту же стратегию, что и ранее. После вакцинации «Спутником V» ревакцинация должна пройти через 6 месяцев вакциной «Спутник Лайт».

«Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «Омикрон», — сказал специалист в ходе брифинга.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» в борьбе с штаммом коронавируса «Омикрон» работает эффективнее других препаратов. Как он отметил, Россия готова предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

14 декабря Гинцбург рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал модификацию «Спутник V» под «Омикрон»-штамм коронавируса, сейчас она проходит первый этап клинических испытаний.

Тогда же специалист подчеркнул, что «Спутник V» защитит от «Омикрона», но вопрос в конкретных цифрах. В настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма, отмечал он.

Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, тест-система уже тестируется в ЮАР.

Прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме. Из 177 вернувшихся россиян «Омикрон» выявлен у 16 человек, клинические симптомы заболевания наблюдаются у 17, добавила она.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.