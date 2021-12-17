Опубликовано видео задержания сторонника группировки «М.К.У.»

Опубликовано видео задержания в Ростовской области сторонника украинской неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.», готовившего нападение на женщину-журналиста.

На кадрах сотрудники ФСБ задерживают члена группировки после штурма частного дома в Ростовской области. При обыске у задержанного были обнаружены компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке, а также материалы экстремистского характера.

В ходе допроса задержанный завил, что готовил убийство женщины-журналиста.

«Я подписался на канал «М.К.У.», списался с его руководителем <…> предложил свою помощь в поиске данных по журналистке. Я эти данные предоставил. Намерение данной группировки было убийство. Я его поддержал», — сообщил задержанный.

О задержании сторонника украинской неонацистской радикальной группировки стало известно ранее в этот день. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Украины.

Ранее, 13 декабря, ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» в 37 российских регионах. В числе задержанных — трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. При этом еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Как заявила одна из членов «М.К.У.», она сожалеет о своем участии в организации, а также о вербовке в нее других молодых людей. По ее словам, она понимает, что это могло подвергнуть опасности невинных людей.