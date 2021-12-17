Школьник в Москве получил ранение во время тренировки по стрельбе

Ученик одной из московских школ получил ранение в шею на тренировке по стрельбе. Об этом 17 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне, ребенка доставили в больницу. Медики извлекли пулю от пневматического оружия из шеи.

Как сообщили полицейским родители ребенка, мальчик занимается стрельбой в школе, где учится. Ранение он получил в ходе тренировки.

Во время занятия школьник выстрелил в стену. Однако пуля рикошетом попала ему в шею. Претензий семья ни к кому не выразила.

В настоящее время мальчик находится дома, угрозы его здоровью и жизни нет.

2 декабря в Алтайском крае ученик 10 класса выстрелил из пневматического пистолета в голову другому школьнику. Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.