Школьник провалился под лед и утонул на пруду в Липецкой области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в Ельце (Липецкая область). Школьник вышел на лед местного пруда и утонул.

Трагедия произошла днем 16 декабря. По данным следствия, мальчик вместе с другом пришли в парк после занятий и решили покататься по льду. Но лед оказался слишком тонким, один из школьников провалился в воду. Об этом сообщает LipetskMedia.

Тело мальчика было обнаружено на глубине 5 м. Следователи начали проверку по факту случившегося. Ведется опрос родителей мальчика и очевидцев трагедии. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Спасатели напоминают, что лед на водоемах пока слишком тонкий, чтобы выдержать вес человека. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра у воды.