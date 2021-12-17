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Косметолог назвала нежелательные перед Новым годом процедуры

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Радикальные косметические косметологические процедуры, сделанные перед празднованием Нового года, могут обернуться в новогоднюю ночь конфузом. Об этом 17 декабря рассказала Пятому каналу косметолог Ирина Гришина.

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По ее словам, необходимо отложить любые процедуры, требующие длительной реабилитации. К таким, в частности, относятся глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализация и уколы красоты.

Однако если обратиться к врачу заблаговременно, то подобные процедуры успеют дать отличный эффект, добавила врач.

«Если косметолог верно рассчитает вам программу, то даже такие, требующие восстановления процедуры, сделанные заблаговременно, успеют дать шикарный результат к Новому году», — цитирует ее «Пятый канал».

Зимой возрастает актуальность аппаратных процедур, заметила она. Но в канун Нового года рисковать не стоит.

13 декабря кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что, вопреки существующему мифу, коллаген в составе косметических кремов не обладает способностью разглаживать морщины. Чтобы добиться эффекта разглаживания морщин, можно скорректировать свой рацион питания, отметил он.

Ранее в декабре врач косметолог-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям» о том, что холодная погода может привести к появлению морщин. Однако прием БАДов, омега 3-6, рутина и ресвератрола, витаминов группы В и аскорбиновой кислоты поможет противостоять агрессивному воздействию холода.

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