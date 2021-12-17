Косметолог назвала нежелательные перед Новым годом процедуры

Радикальные косметические косметологические процедуры, сделанные перед празднованием Нового года, могут обернуться в новогоднюю ночь конфузом. Об этом 17 декабря рассказала Пятому каналу косметолог Ирина Гришина.

По ее словам, необходимо отложить любые процедуры, требующие длительной реабилитации. К таким, в частности, относятся глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализация и уколы красоты.

Однако если обратиться к врачу заблаговременно, то подобные процедуры успеют дать отличный эффект, добавила врач.

«Если косметолог верно рассчитает вам программу, то даже такие, требующие восстановления процедуры, сделанные заблаговременно, успеют дать шикарный результат к Новому году», — цитирует ее «Пятый канал».

Зимой возрастает актуальность аппаратных процедур, заметила она. Но в канун Нового года рисковать не стоит.

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