Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Депутат рады сообщил о попытке подставить Медведчука
Общество
Путин заявил о повышении требований к ревакцинации из-за «Омикрона»
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиями безопасности
Общество
Путин призвал следовать рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники
Экономика
На Мосбирже заявили об ожидании выхода миллионов россиян на торговую площадку
Мир
Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве
Мир
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2»
Спорт
ГД приняла в III чтении законопроект о введении Fan ID
Экономика
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

Новый рыбный завод открыли на острове Итуруп

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На острове Итуруп в эксплуатацию ввели новый рыбный завод. Предприятие расположено на реке Пионер в Курильском районе. Оно позволяет заложить на инкубацию 26 млн икринок, но есть возможность увеличить производительность. Стоимость проекта составляет 82 млн рублей.

«Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры

По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, которые приводит ИА SakhalinMedia, по утверждению ученых искусственное воспроизводство лососевых показывает высокую эффективность. Власти стараются создать комфортные условия для бизнеса, который этим занимается, чтобы обеспечить жителей Курил и Сахалина качественными дарами моря по доступным ценам.

Этот завод на реке Пионер — уже четвертый для общества «Континент». Создано четыре новых рабочих места. В этом году на инкубацию заложили 5 млн икринок горбуши и 10 млн икринок кеты.

Глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко отметил, что запуск новых рыбоводных заводов поможет увеличить возврат кеты в промысловые районы Сахалинской области Деятельность предприятий, которые занимаются аквакультурой, каждый год показывает продуктивность и целесообразность.

В данный момент компания «Континент» готовить документацию на строительство пятого лососевого рыбоводного завода.

7 декабря сообщалось, что на юге Сахалина в Невельском районе ввели в эксплуатацию новый рыбопромышленный комплекс по разведению лосося. На нем ежегодно планируется выпускать 27 млн мальков. Первую партию уже поместили на инкубацию. Полностью предприятие заработает в следующем году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021