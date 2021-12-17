Новый рыбный завод открыли на острове Итуруп

На острове Итуруп в эксплуатацию ввели новый рыбный завод. Предприятие расположено на реке Пионер в Курильском районе. Оно позволяет заложить на инкубацию 26 млн икринок, но есть возможность увеличить производительность. Стоимость проекта составляет 82 млн рублей.

По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, которые приводит ИА SakhalinMedia, по утверждению ученых искусственное воспроизводство лососевых показывает высокую эффективность. Власти стараются создать комфортные условия для бизнеса, который этим занимается, чтобы обеспечить жителей Курил и Сахалина качественными дарами моря по доступным ценам.

Этот завод на реке Пионер — уже четвертый для общества «Континент». Создано четыре новых рабочих места. В этом году на инкубацию заложили 5 млн икринок горбуши и 10 млн икринок кеты.

Глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко отметил, что запуск новых рыбоводных заводов поможет увеличить возврат кеты в промысловые районы Сахалинской области Деятельность предприятий, которые занимаются аквакультурой, каждый год показывает продуктивность и целесообразность.

В данный момент компания «Континент» готовить документацию на строительство пятого лососевого рыбоводного завода.

7 декабря сообщалось, что на юге Сахалина в Невельском районе ввели в эксплуатацию новый рыбопромышленный комплекс по разведению лосося. На нем ежегодно планируется выпускать 27 млн мальков. Первую партию уже поместили на инкубацию. Полностью предприятие заработает в следующем году.