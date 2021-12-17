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В столице пройдет чемпионат «Технолидеры Москвы»

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Чемпионат «Технолидеры Москвы» состоится в российской столице 18 декабря. На нем выступят более 50 команд школьников и студентов, которые прошли отборочные этапы. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, участники смогут презентовать свои идеи и получить обратную связь от опытных предпринимателей.

«Десяти сильнейшим командам город вместе с инвесторами поможет в реализации проекта. Помимо этого, на талантливых участников могут обратить внимание технологические компании и пригласить их на работу или стажировку», — цитирует Сергунину портал mos.ru.

На соревнования было заявлено 164 проекта. В течение месяца участники при поддержке экспертов улучшали свои разработки и бизнес-планы, чтобы успешно представить их профессиональному сообществу.

Чемпионат пройдет на территории Цифрового делового пространства. Гости смогут посетить выставочную зону с проектами участников, также их ждет обширная познавательная программа — различные мастер-классы и встречи с предпринимателями. Для посещения нужно пройти предварительную регистрацию.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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