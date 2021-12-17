Эксперт дал совет по распределению средств после получения новогодних выплат
Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов рассказал «Известиям», как правильно распределить средства, полученные россиянами при выплате авансов и зарплат перед Новым годом.
Как отметил эксперт, длительные праздники — это всегда сложный период в экономической жизни не только человека, но и компании. Однако если у бизнеса есть инструменты для планирования деятельности в подобных ситуациях, то финансы населения остаются уязвимыми для праздников.
«Действительно, если у человека оказалась сразу крупная сумма денег и впереди только праздники, он может не рассчитать свои расходы и потратить больше, чем может себе позволить, а после праздников столкнуться с дефицитом денег. Но, кстати сказать, ситуация с пандемией научила население финансовой дисциплине, люди относятся более аккуратно к своим тратам и более склоны к накоплению средств», — выразил мнение Бадалов.
Чтобы не столкнуться с дефицитом средств после праздников, специалист рекомендовал полученные доходы перед праздниками разделить на три равные части –— соответственно количеству декад в будущем месяце. Первая часть — это сумма, которую можно направить на расходы в праздничные дни, а две оставшиеся части — это средства на оставшуюся часть января 2022-го.
«Чтобы не возникало соблазна потратить эти деньги, их можно положить на сберегательный счет, сейчас банки предлагают населению краткосрочные варианты сбережений именно на такие случаи жизни. Человек сможет сохранить свои средства и получить небольшой доход по ним. Если человек не доверяет такого рода управлению, тогда можно поступить более просто и осуществить заранее обязательные расходы, запланированные на январь, то есть оплатить коммунальные платежи, погасить ежемесячный платеж по кредиту или оплатить учебу ребенка», — рассказал Бадалов.
В заключение он призвал не забывать, что длительные праздники всё равно закончатся, а следующая полноценная зарплата будет только в феврале 2022 года.
Ранее в этот же день член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом.
Депутат объяснила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед праздниками. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.
Бессараб подчеркнула, что в период новогодних праздников не остаются без поддержки властей и семьи с детьми, многодетные семьи и ветераны.
Накануне «Известия» выяснили, что на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там объяснили необходимость принятия документа высокой инфляцией, а также данными о сокращении покупательной способности этой категории граждан.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.