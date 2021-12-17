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Эксперт дал совет по распределению средств после получения новогодних выплат

В Финансовом университете рассказали, как правильно распределить средства после получения предновогодних выплат
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Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов рассказал «Известиям», как правильно распределить средства, полученные россиянами при выплате авансов и зарплат перед Новым годом.

Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными
Каких расходов это потребует и откуда предлагают взять деньги

Как отметил эксперт, длительные праздники — это всегда сложный период в экономической жизни не только человека, но и компании. Однако если у бизнеса есть инструменты для планирования деятельности в подобных ситуациях, то финансы населения остаются уязвимыми для праздников.

«Действительно, если у человека оказалась сразу крупная сумма денег и впереди только праздники, он может не рассчитать свои расходы и потратить больше, чем может себе позволить, а после праздников столкнуться с дефицитом денег. Но, кстати сказать, ситуация с пандемией научила население финансовой дисциплине, люди относятся более аккуратно к своим тратам и более склоны к накоплению средств», — выразил мнение Бадалов.

Чтобы не столкнуться с дефицитом средств после праздников, специалист рекомендовал полученные доходы перед праздниками разделить на три равные части –— соответственно количеству декад в будущем месяце. Первая часть — это сумма, которую можно направить на расходы в праздничные дни, а две оставшиеся части — это средства на оставшуюся часть января 2022-го.

«Чтобы не возникало соблазна потратить эти деньги, их можно положить на сберегательный счет, сейчас банки предлагают населению краткосрочные варианты сбережений именно на такие случаи жизни. Человек сможет сохранить свои средства и получить небольшой доход по ним. Если человек не доверяет такого рода управлению, тогда можно поступить более просто и осуществить заранее обязательные расходы, запланированные на январь, то есть оплатить коммунальные платежи, погасить ежемесячный платеж по кредиту или оплатить учебу ребенка», — рассказал Бадалов.

В заключение он призвал не забывать, что длительные праздники всё равно закончатся, а следующая полноценная зарплата будет только в феврале 2022 года.

Ранее в этот же день член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом.

Депутат объяснила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед праздниками. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

Бессараб подчеркнула, что в период новогодних праздников не остаются без поддержки властей и семьи с детьми, многодетные семьи и ветераны.

Накануне «Известия» выяснили, что на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там объяснили необходимость принятия документа высокой инфляцией, а также данными о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

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