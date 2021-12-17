Путин указал на рост зарплат в России в реальном значении

Зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«За январь-сентябрь 2021 года чистая прибыль организаций составила 12,6 трлн рублей. Это на 63,7% больше, чем в соответствующий период 2019 года, то есть допандемийного [...] Понятно, что бизнес в первую очередь направляет растущую прибыль на решение текущих задач, на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников и так далее. Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо», — сказал он на съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее, 15 декабря, глава государства заявил, что для повышения доходов граждан России важны и адресная поддержка, и помощь семьям с детьми, и создание рабочих мест, и другие меры. По его словам, борьба с бедностью является безусловным приоритетом.

8 декабря премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Ранее, 1 декабря, Путин указал на необходимость до конца 2021 года предоставить дополнительные средства регионам РФ для достижения среднемесячной зарплаты работникам, занятым в бюджетном секторе экономики. Путин также поручил обеспечить в 2022–2024 годах дополнительное финансирование субъектам РФ для повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики.

Ранее, в июне, российский лидер призвал объединить усилия, для того чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. По его словам, задачей является существенно повысить достаток российских семей.