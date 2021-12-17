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Путин призвал следовать рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники

Путин призвал россиян следовать рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники
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Президент России Владимир Путин 17 декабря призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.

Ранее, 16 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при соблюдении правил профилактики COVID-19 россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений. Она также отметила, что прогноз на новогодние праздники зависит от того, как люди ведут себя, прививаются или нет и соблюдают ли меры профилактики.

14 декабря российский лидер в ходе совещания с членами правительства выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами о вакцинации от коронавируса на транспорте. Он пояснил, что этим будет создано много проблем для людей.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на необходимость сохранения мер профилактики COVID-19. Она отметила, что новый вариант очень заразен, поэтому нужно продолжать ограничительные мероприятия, особенно на фоне наступающих новогодних праздников.

Ранее, 30 ноября, Попова заявила, что новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж. Она отметила, что, путешествуя в этот период, есть шанс не только потратить деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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