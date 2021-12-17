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Путин заявил о восстановлении экономики от последствий пандемии

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Уже в середине текущего года экономика России восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, после быстрого восстановления нужен качественный рост, предстоит трансформация всей экономической жизни, задачи будут решаться вместе с бизнесом.

До этого, 18 ноября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о «коварстве» восстановления экономики России. По ее словам, постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после СOVID-19. Глава ЦБ отметила, что в текущем году экономика уже вернулась на допандемическую траекторию.

Месяцем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень. Так, за восемь месяцев текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Кроме того, по словам председателя правительства, быстрыми темпами снижается безработица в стране.

13 октября Путин заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».

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