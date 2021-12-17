На Мосбирже заявили об ожидании выхода миллионов россиян на торговую площадку

Массовый выход миллионов россиян на торговую площадку ожидается в течение следующего года. Такое мнение высказал в пятницу, 17 декабря, председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

По его словам, к концу 2022 года руководство Мосбиржи ожидает около 25 млн розничных клиентов (физических лиц). В то время как на сегодняшний момент их число составляет 16 млн.

При этом Вьюгин подчеркнул, что рассчитывает как на количественную, так и на качественную экспансию. «Мы ожидаем, что люди будут не просто торговать, но и четко понимать, что они делают. Из любой точки мира можно будет совершать операции с российскими активами. Собственно, так уже и происходит», — цитирует Lenta.Ru главу набсовета Московской биржи.

В 2020 году резкий рост числа розничных клиентов был отмечен на российских биржах, в первую очередь на Московской бирже. За 12 месяцев их прирост стал рекордным — с 3,8 млн до 8 млн человек, имеющих открытые на площадке брокерские счета.

Ранее, 20 октября, «Известия» писали, что брокеров и депозитариев в России предлагают наделить функциями налогового агента частных инвесторов по дивидендам иностранных акций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовили специалисты Московской биржи.

Нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. В случае принятия поправок им не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы.