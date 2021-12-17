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Экономика
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

Экономист рассказал о возможном негативном восприятии рынком риторики ЦБ

Экономист Домащенко рассказал о возможном негативном восприятии рынком риторики ЦБ
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Обещания Банка России, повысившего на заседании 17 декабря базовую ставку до 8,5%, и дальше ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП), могут быть плохо восприняты рынком. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Пункт увеличения: рынок заложил рост ключевой ставки сразу до 8,5%
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Ранее в этот день регулятор в седьмой раз за год увеличил базовую ставку — на 1 п.п., до 8,5% — максимума с 2017 года.

Однако пока курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже слабо отреагировал на это решение Банка России. До публикации решения ЦБ по изменению ставки курс доллара составлял 73,61 рубля, снизившись на 0,19% к показателю закрытия предыдущих торгов. Курс евро находился на отметке 83,38 рубля, снизившись на 0,23%. После публикации решения регулятора доллар, по данным на 14:01 мск, повысился до 73,82 рубля, евро — до 83,59 рубля.

При этом индекс Мосбиржи составил 3698,68 пункта, упав на 1,4%, индекс РТС — 1579,85 пункта, понизившись на 1,6%. Стоимость большинства голубых фишек на бирже также снизилась в пределах 6,2%.

Домащенко отметил, что «жесткая риторика» регулятора и предупреждение о дальнейшем ужесточении ДКП «бьет по рублю», а «первой реакцией» российской национальной валюты было падение.

По его словам, Набиуллина намекала на рост ставки в ходе своих неоднократных выступлений, в том числе в Госдуме. Поэтому все были готовы к росту базовой ставки плоть до 1 п.п., подчеркнул экономист.

При этом специалист указал, что цены в магазинах «для основной массы населения останутся высокими».

В кулуарах форума «Россия зовет» 30 ноября глава Центробанка заявила журналистам, что ЦБ в декабре рассмотрит решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 п.п. Она назвала вариант с сохранением ставки «самым маловероятным сценарием». Согласно пресс-релизу регулятора по итогам заседания, по-прежнему ожидается возвращение инфляции к 4–4,5% к концу 2022 года. В ноябре Набиуллина отмечала, что ЦБ хочет вернуть инфляцию в стране к цели вблизи 4% к концу 2022-го.

22 октября ЦБ повысил базовую ставку с 6,75 до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. Первый шаг в сторону нормализации ДКП Центробанк сделал в марте этого года, повысив ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% с исторически минимальных 4,25%. Впоследствии он несколько раз повышал базовую ставку.

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