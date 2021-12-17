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Названы сроки появления обновленной Lada Vesta

Обновленная модель Lada Vesta FL появится в первом полугодии 2022 года
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Обновленная российская модель Lada Vesta FL появится на рынке в первом полугодии 2022 года. При этом в марте следующего года, как планировалось ранее, автомобиль представлен не будет. Об этом 17 декабря корреспонденту «Известий» сообщил источник, знакомый с ситуацией на АвтоВАЗе.

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Обновленная модель Lada Vesta FL получит светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появятся новая современная передняя панель с вертикальным экраном, измененные дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

Моторная гамма Lada Vesta FL останется прежней. Сейчас Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 л.с. Коробки передач — вариатор и пятиступенчатая механическая трансмиссия.

16 декабря АвтоВАЗ опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» изображение нового автомобиля, закрытого мантией.

Автопроизводитель пока не привел никаких подробностей о модели, однако по силуэту кузова можно предположить, что речь идет о новом небольшом кроссовере.

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