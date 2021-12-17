Котяков заявил об отсутствии планов по введению ежегодной выплаты пенсионерам

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — приводит «РИА Новости» слова Котякова.

Накануне «Известия» выяснили, что в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», разработанный в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там объяснили необходимость принятия документа высокой инфляцией, а также данными о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

В тот же день член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что введение ежегодной предновогодней пенсионной выплаты «неплохая идея, потому что люди, наши пенсионеры, это заслужили своим трудом».

По его словам, реализовать подобную инициативу через законопроект возможно при наличии соответствующих бюджетных возможностей.

14 декабря в Минтруде РФ сообщили, что в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина будут подготовлены новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. В ведомстве добавили, что в 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому к 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей.