Врач рассказала о риске глухоты от слишком громкого прослушивания музыки

Постоянное прослушивание музыки в наушниках при громкости выше 100 децибел чревато проблемами со слухом и грозит риском заболеваний нервной системы. Об этом 17 декабря «Газете.Ru» рассказала лор, хирург Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Татьяна Стародумова.

По ее словам, существует допустимая граница громких звуков, которая составляет около 80 децибел. Заболевания центральной нервной системы могут возникнуть при длительном прослушивании на уровне 70–90 децибел.

Для примера потенциально опасных воздействий на слух Стародумова привела концерты рок-групп, громкость звука на которых составляет в среднем около 100 децибел.

«Звук 100 децибел уже вызывает болевое ощущение, а 150 становится непереносимым для слуха. Длительное воздействие может приводить к существенному снижению слуха, вплоть до полной глухоты», — уточнила она.

Кроме того, специалист отметила, что постоянное воздействие сильного шума может не только негативно повлиять на слух, но и вызвать звон в ушах, головокружение, головную боль и повышенную усталость.

«Негативно шум влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, на зрительный и вестибулярные анализаторы, снижает рефлекторную деятельность», — сказала врач.

10 декабря кардиолог назвала оптимальное соотношение массы тела и роста. Он отметила, что для оценки недостаточной, нормальной или избыточной массы тела у взрослых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать показатель ИМТ — индекс массы тела. Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.

По ее словам, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение. ИМТ менее 18,5 — недостаточная масса тела.