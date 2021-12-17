Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» (СП-2). Об этом сообщили в пресс-службе оператора газопровода в пятницу, 17 декабря.

«17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности второй нитки газопровода.

Ранее, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу»,так что не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

Незадолго до этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

Тогда оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG заявила, что не комментирует детали процедуры сертификации СП-2, «ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию». Там попросили обратить внимание на то, что германское Федеральное сетевое агентство (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG еще 16 ноября. Тогда в Nord Stream 2 AG пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.