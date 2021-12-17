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В Петербурге подтвердили два случая заболевания штаммом «Омикрон»

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Два случая заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» были зафиксированы в Северной столице у туристов, прибывших из Доминиканы и ОАЭ. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

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«Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы. Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Последовательного распространения штамма «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова «РИА Новости». Также она уточнила, что настоящее время продолжается обследование всех людей, с которыми заболевший мог вступать в контакт с момента приезда.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в тот же день, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова отметила, что в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС. По ее словам, в ближайшие недели специалисты ответят на вопрос об эффективности разработанных вакцин против «Омикрона».

15 декабря было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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