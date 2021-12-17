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Политолог оценил ситуацию в Турции в связи с историческим падением курса лиры

Политолог Мавашев оценил ситуацию в Турции в связи с историческим падением курса лиры
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Политолог Юрий Мавашев в пятницу, 17 декабря, в беседе с «Известиями» рассказал о нынешней ситуации в Турции на фоне исторического падения курса национальной валюты (лиры).

По состоянию на 13:25 мск, турецкая лира опустилась до 16,86 за единицу американской валюты, о чем свидетельствуют данные торгов. При этом накануне курс был 15,21 лиры за $1.

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Эксперт отметил, что в настоящее время средняя зарплата составляет 3 тыс. лир, но при этом поход в продуктовый магазин обходится в 150 лир.

«Многие жалуются на то, что и на эти деньги мало что купишь (кофе, сахар, курица, хлеб, чай). То есть хватает на продукты первой необходимости. И это при том, что на семью из двоих человек (без детей, соответственно) на еду в месяц уходит не менее 2,5 тыс. Стоимость за отопление растет в геометрической прогрессии (газ). Власти страны уже не могут отвлекать внимание лишь военными операциями. Это мало кого удивит среди граждан», — подчеркнул политолог.

По словам Мавашева, потребуется коренной пересмотр внутриполитической и, возможно, внешнеполитической линии.

Накануне Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку с 15% до 14%.

3 декабря Агентство Bloomberg также сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%. Эксперты отметили, что декабрьская инфляция будет значительно выше.

В тот же день доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ) Наталья Ульченко заявила «Известиям», что курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика Турции.

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