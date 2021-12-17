Песков переадресовал Голиковой вопрос о темпах распространения «Омикрона»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 декабря прокомментировал слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о быстрых темпа распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», а также ответил на вопрос, не является ли опасность недооцененной.

«Я не понял вашего вопроса, это, наверное, вам лучше у [вице-премьера Татьяны] Голиковой спросить», — ответил он на вопрос журналиста о том, почему в регионах смягчают антикоронавирусные меры.

Ранее в этот день Попова заявила, что темпы прироста случаев заболевания новым вариантом пугают своей опасностью и риском. Вместе с тем она отметила, что на данный момент последовательного распространения штамма «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что первый в РФ случай заболевания данным субвариантом COVID-19 был выявлен в Ростове-на-Дону у вернувшегося из Африки гражданина.

16 декабря Голикова сообщила, что число человек, у которых выявлен «Омикрон»-штамм COVID-19 на территории России, возросло до 25. Новый вариант, по ее словам, обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность скоростью распространения «Омикрона»: число новых случаев увеличивается каждые два-три дня.

Ранее, 14 декабря, Голикова указала на необходимость сохранения мер профилактики COVID-19. Она отметила, что новый вариант очень заразен, поэтому нужно продолжать ограничительные мероприятия, особенно на фоне наступающих новогодних праздников.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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