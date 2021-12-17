Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана Камчатки

В акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке объявили штормовое предупреждение. Оно действует до конца суток 19 декабря.

Вечером 18 декабря в акватории Тихого океана и Берингова моря, в Елизовском районе и Алеутском округе ожидаются волны высотой до 10 м. Ночью 19 декабря подобное явление распространится на Усть-Камчатский район, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В спасательном ведомстве утверждают что населенным пунктам шторм не угрожает. Однако, исходя из многолетних наблюдений, в этих районах велика вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями и повреждениями на судах.

В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.