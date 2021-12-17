В Кремле заявили о высокой оценке Путиным работы ЦБ

Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Банка России, в Кремле также прислушиваются ко всем точка зрения. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и работу [председателя Банка России Эльвиры] Набиуллиной в частности», — сказал он журналистам в ответ на вопрос о возможном повышении ключевой ставки 17 декабря.

Отвечая на вопрос, прислушиваются ли в Кремле к мнению экспертов о том, что ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на экономический рост и не оказать влияния на инфляцию, которая разгоняется из-за внешних факторов, пресс-секретарь президента сказал, что "в Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения".

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что крупнейшие банки ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 8,5% на заседании 17 декабря. По прогнозам Райффайзенбанка, 2021 год может завершиться инфляцией у отметки 8,3–8,4% год к году.

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