Животноводческая ферма загорелась в Алтайском крае

Вечером 16 декабря загорелась частная животноводческая ферма в Троицком районе Алтайского края между населенными пунктами Зеленая Поляна и Степной.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела крыша фермы, рассказали в пресс-службе краевого МЧС. Пожар распространился на 800 кв. м. Открытое горение ликвидировали в течение около двух часов силами более 20 человек личного состава МЧС и добровольцев, передает altapress.ru. В результате происшествия пострадал крупный рогатый скот.

В конце ноября сообщалось, что крупный пожар произошел в Горно-Алтайске. Там сгорел частный жилой дом. Погибли три человека. К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Тушили возгорание 20 человек личного состава и пять единиц техники. Площадь возгорания составила 64 кв. м. Во время разбора завалов пожарные обнаружили трех погибших: 44-летнюю женщину, 49-летнего мужчину и восьмилетнего ребенка.