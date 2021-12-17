Движение в центре Магадана перекроют из-за парада Дедов Морозов

В субботу, 18 декабря, в Магадане временно перекроют движение автомобильного транспорта. Это связано с праздничным шествием Дедов Морозов.

Как пишет ИА MagadanMedia, ограничения начнут действовать с 17:30 в районе проспекта Ленина от телевышки до пересечения улицы Пушкина. Откроют движение в 19:00. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты.

Ранее сообщалось, что праздничную кавалькаду будут встречать на Театральной площади творческие коллективы ДК «Автотэк». Они станут участниками театрализованного представления «Новогодний супербатл».