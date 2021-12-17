Почти 150 кг героина изъяли у ОПГ в Челябинской области

Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 150 кг героина у членов этнической преступной группы, которая торговала наркотиками в Центральной России и на Урале. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы. Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 кг героина», — приводит его слова пресс-служба МВД.

По предварительным данным, злоумышленники реализовывали запрещенные вещества бесконтактным способом посредством тайников-закладок.

Полицейские задержали двоих уроженцев государства ближнего зарубежья, у которых изъяли более 300 г героина. Они выполняли роли кладовщиков и забирали крупные партии товара из тайников в лесных массивах пригорода для последующего сбыта через сеть закладчиков.

В ходе дальнейшей работы в Самарской области при перевозке наркотических веществ в Челябинск сотрудники полиции задержали предполагаемого межрегионального курьера. В обшивке салона автомобиля было обнаружено около 10 кг героина.

По месту жительства мужчины полицейские нашли тайники, из которых изъяли героин общей массой более 141 кг. В этом же доме был задержан еще один предполагаемый участник группы.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.

Ранее, в пятницу, правоохранители под Владимиром пресекли деятельность подпольной лаборатории и изъяли 700 кг наркотиков. Кроме того, МВД изъяло 2,7 т химических реагентов, 63 кг мефедрона, реактор и лабораторное оборудование. Двое «варщиков», изготавливавших наркотики, которые оказались жителями Кабардино-Балкарской Республики, были задержаны на месте происшествия.