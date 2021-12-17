ISU подтвердил отмену финала Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU, МСК) подтвердил, что финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен. Об этом в пятницу, 17 декабря, союз сообщил на своем сайте.

«После объявления МСК 2 декабря 2021 года об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония), союз оценил возможность отсрочки проведения мероприятия в конце сезона и обратился к шести странам, где проводились соревнования, чтобы узнать, смогут ли они провести мероприятие», — сказано в сообщении.

Однако найти решение и продолжить соревнования не удалось, отметили в МСК.

В настоящее время российские конькобежцы готовятся к чемпионату России, который состоится в Петербурге 23–26 декабря. Данный чемпионат станет этапом отбора на XXIV зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Александр Жулин, тренер действующих чемпионов мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал ТАСС 2 декабря, что отмена соревнований не стала сюрпризом.

«Готовимся к чемпионату России, надеемся, что Олимпиада пройдет. А если перенесут финал в конец сезона, это вообще будет идеально — все к тому моменту уже расслабятся», — отметил Жулин.