Колыме добавили еще один теплоход для доставки грузов
Замминистра транспорта России Александр Пошивай поручил добавить еще один теплоход Магаданской области, предназначенный для доставки грузов. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов. По его словам, благодаря этому в регион удастся завезти всё необходимое.
ИА MagadanMedia сообщает, что 16 декабря состоялось совещание под председательством замминистра транспорта России. Встречу с руководителями транспортных компаний, портов, профильных ведомств регионов Дальневосточного федерального округа инициировал приморский губернатор Олег Кожемяко.
По словам Пошивай, именно приморские порты показали слаженную и сильную работу, но оказались в трудном положении из-за нерасторопности транспортных компаний и портовой инфраструктуры других регионов. Положение дел начало меняться только после вмешательства в ситуацию президента России.
Сегодня, как сказал, в свою очередь, губернатор Магаданской области, уровень контейнеров во Владивостоке такой же, как в мае этого года. Пошивай дал поручение добавить еще один пароход Колыме в этом году. Носов выразил уверенность, что регион выйдет на нормативные остатки грузов в Приморье.