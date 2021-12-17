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Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием

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Президент РФ Владимир Путин направил папе римскому Франциску поздравления по случаю его 85-летия. В телеграмме глава государства отметил большой личный вклад понтифика в укрепление российско-ватиканских связей.

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«Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю 85-летия. Вся ваша жизнь посвящена продвижению высоких духовных и нравственных ценностей. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной 17 декабря на сайте Кремля.

Ранее, 27 ноября, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил Путину от имени папы римского письмо с соболезнованиями всему российскому народу в связи с трагедией на кузбасской шахте «Листвяжная».

До этого, 2 мая, папа римский Франциск поздравил православных с праздником Пасхи. Поздравление понтифик произнес в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

26 ноября 2019 года понтифик заверил, что молится за Путина и весь народ Российской Федерации. Он пожелал президенту и россиянам божьего благословения, мира и радости.

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