В посольство не поступали данные о пострадавших при пожаре в Осаке россиянах

Информации о россиянах, пострадавших при крупном пожаре в центре японской Осаки, не поступало. Об этом 17 декабря сообщили в генеральном консульстве РФ в Осаке.

«В генконсульство России в Осаке сведений о пострадавших россиянах не поступало», — цитирует диппредставительство «РИА Новости».

Ранее в пятницу отмечалось, что в результате пожара в Осаке 27 человек находятся при смерти. Состояние пострадавших описывалось как «остановка сердца и легких», поскольку в Японии факт смерти могут констатировать только уполномоченные на это врачи.

Позднее сообщалось, что число жертв пожара в здании в японском городе Осака составило 19 человек.

По имеющимся сведениям, пожар, вероятно, начался в поликлинике на четвертом этаже здания в районе Киташинчи. Загорелся участок площадью около 20 кв м, к настоящему моменту огонь потушен.

Полиция также была проинформирована о том, что возгорание началось из-за жидкости, пролившейся из бумажного пакета, который держал мужчина на вид около 60 лет.