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АвтоВАЗ в 2022 году представит несколько новинок

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ представит в 2022 году несколько новых моделей автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу компании Николя Мора.

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Конкретные названия новинок Lada Николя Мор не уточнил. Но, по его словам, «новые модели будут держать» журналистов «в рабочем настроении», а потребителям принесут новый опыт.

Топ-менеджер подчеркнул, что характеристики, опции и качество новых моделей Lada будут на порядок выше, чем у нынешних моделей АвтоВАЗа.

16 декабря стало известно, что АвтоВАЗ опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» изображение нового автомобиля, закрытого мантией.

Автопроизводитель пока не привел никаких подробностей о модели, однако по силуэту кузова можно предположить, что речь идет о новом небольшом кроссовере.

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