АвтоВАЗ в 2022 году представит несколько новинок

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ представит в 2022 году несколько новых моделей автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу компании Николя Мора.

Конкретные названия новинок Lada Николя Мор не уточнил. Но, по его словам, «новые модели будут держать» журналистов «в рабочем настроении», а потребителям принесут новый опыт.

Топ-менеджер подчеркнул, что характеристики, опции и качество новых моделей Lada будут на порядок выше, чем у нынешних моделей АвтоВАЗа.

16 декабря стало известно, что АвтоВАЗ опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» изображение нового автомобиля, закрытого мантией.

Автопроизводитель пока не привел никаких подробностей о модели, однако по силуэту кузова можно предположить, что речь идет о новом небольшом кроссовере.