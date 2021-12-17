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Британцев возмутила вечеринка Бориса Джонсона в разгар пандемии COVID-19

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Британского премьер-министра Бориса Джонсона обвинили в том, что он посетил еще одну вечеринку во время первого в Великобритании общенационального локдауна в мая 2020 года. Об этом 16 декабря сообщила газета Daily Mail.

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По сообщениям, премьер-министр и около 20 сотрудникам Даунинг-стрит 15 мая 2020 года устроили празднования с пиццей и алкоголем. При этом несколькими часами ранее на тот момент министр здравоохранения Мэтт Хэнкок провел пресс-конференцию, на которой сообщила, что от коронавируса умерли 384 человека, а затем он сам присоединился к Джонсону.

На этом собрании премьер якобы сказал одному государственному служащему, который пил алкоголь, что он заслужил свою выпивку за свою работу по «победе над вирусом». Джонсон, как отмечается, нарушил постановление собственного правительства. При этом за несколько дней до вечеринки он предупредил, что штрафы для нарушителей ограничений социального дистанцирования будут увеличиваться.

Персонал Даунинг-стрит обвиняется в проведении четырех собраний, которые могли нарушить правила изоляции в прошлом году, включая одно собрание 13 ноября в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, на котором присутствовала его жена Кэрри.

Помимо ночи викторин, проведенной 15 декабря, сотрудников Даунинг-стрит обвиняют в проведении 18 декабря рождественской вечеринки и прощальной вечеринки, на которой премьер-министр якобы произнес короткую речь 27 ноября.

Ранее, 13 декабря, Бориса Джонсона также обвинили в нарушении антикоронавирусных мер после того, как британские СМИ опубликовали фото, сделанное в 2020 году, на котором он без маски играет с коллегами в викторину. По данным издания Daily Mirror, сотрудники его канцелярии устроили рождественские вечеринки на Даунинг-стрит в разгар второй волны COVID-19.

После этого, согласно результатам опроса социологического института YouGov, рейтинг главы британского правительства опустился до рекордно низких показателей за всё время его нахождения в должности. Так, две трети респондентов (66%), принявших участие в исследовании, заявили о своем отрицательном отношении к Джонсону, лишь 24% отзываются о нем положительно, остальные принявшие участие в опросе не смогли определиться со своим отношением к премьеру.

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