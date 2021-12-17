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В Ростовской области задержали сторонника неонацистской группировки «М.К.У.»

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ФСБ России задержала в Ростовской области сторонника украинской неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста. Об этом 17 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД в Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.», гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 13 декабря, ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» в 37 российских регионах. В числе задержанных — трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. При этом еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Как заявила одна из членов «М.К.У.», она сожалеет о своем участии в организации, а также о вербовке в нее других молодых людей. По ее словам, она понимает, что это могло подвергнуть опасности невинных людей.

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