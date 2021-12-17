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ЕАО обещают на выходные 40-градусные морозы

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В предстоящие выходные, 18 и 19 декабря, погода в ЕАО будет по-настоящему зимней. После длительных периодов теплой для этого времени погоды температурный фон возвращается в климатические рамки — на 3–5 градусов ниже нормы.

Азиатский антициклон занял обычное место над северо-западом Монголии, рассказала ИА EAOMedia синоптик регионального гидрометеобюро Ирина Бояринова. Так, в субботу, 18 декабря, автономия будет находиться под влиянием отрога азиатского антициклона, который принесет ясную и холодную погоду. Ночью ожидается местами до –40 градусов, днем будет также холодно, до –25 градусов.

В воскресенье, 19 декабря, атмосферное давление начнет снижаться, станет теплее. Ночные морозы ослабеют на 3–5 градусов. Минимальная температура повысится до –36 градусов. День также обещает быть теплее субботы, до –22 градусов.

Ранее жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах. Холода до –35 градусов прогнозируются с 21 по 25 декабря. Средняя суточная температура в эти дни будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 21–26 градусов мороза, днем преобладающая температура — от 15 до 21 градуса мороза. Самая холодная погода ожидается в Ивановской, Ярославской и Костромской областях.

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