Шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Томском

Трое пострадавших в ДТП с участием рейсового микроавтобуса в настоящее время находятся в Томской областной клинической больнице (ТОКБ), из них 26-летний мужчина и 69-летняя женщина — в реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщил Telegram-канал регионального департамента здравоохранения «Область здоровья».

Около 21.30 16 декабря на подъезде к Томску в районе деревни Кандинка столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус с пятью пассажирами. Травмы получили шестеро: оба водителя и четыре пассажира, которые направлялись на микроавтобусе из Новосибирска в Томск. По предварительным данным, Hyundai, за рулем которой был мужчина без водительских прав, выехала на встречку, пишет РИА «Томск».

Ранее автомобиль такси столкнулся с автобусом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Пассажирка такси погибла. Авария произошла на трассе Сургут–Когалым на территории Сургутского района вечером 13 декабря. По данным правоохранительных органов, 23-летний водитель такси не предоставил преимущество автобусу IVECO, который перевозил сотрудников местного предприятия. В автобусе находились 10 пассажиров. От полученных травм погибла 64-летняя женщина, находившаяся в такси.