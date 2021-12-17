Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией

Сборная России по футболу стартует в Лиге наций 2 июня 2022 года с матча с Албанией. Об этом 17 декабря сообщается в Telegram-канале российской команды.

6 июня сборная сыграет с командой Израиля, 10 июня — с Исландией.

Ранее, в пятницу, стало известно, что сборная России по футболу встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в одной группе Лиги наций сезона–2022/23. Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Ньоне. Команда России выступит в группе 2 лиги B, сообщает газета «Спорт-Экспресс».



Сборные сыграют в групповой стадии со своими соперниками дома и на выезде в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира 2022 года зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне. Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Последние места групп в Лиге B опустятся на лигу ниже.

Ранее, 15 декабря, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил мнение, что выступление сборной России по футболу на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года является удовлетворительным. Окончательную оценку результатам сборной можно будет дать по завершении ЧМ, отметил он.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.