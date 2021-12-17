Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Экономика
В ГД предложили злоупотребляющим переводами денег совершать их без визита в банк
Наука
Мощные вспышки фиксируют на Солнце четвертый день подряд
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о МСУ в январе 2022 года
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ряд импортных поставок овощей и фруктов
Спорт
Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»
Общество
В правительстве пообещали обновить автобусный парк в городах России
Авто
Водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД
Общество
Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС

Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по футболу стартует в Лиге наций 2 июня 2022 года с матча с Албанией. Об этом 17 декабря сообщается в Telegram-канале российской команды.

Жребий скошен: сможет ли «Зенит» пройти «Бетис» в ЛЕ
Процедуру в Ньоне пришлось проводить повторно — Аршавин вытащил неправильный шар

6 июня сборная сыграет с командой Израиля, 10 июня — с Исландией.

Ранее, в пятницу, стало известно, что сборная России по футболу встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в одной группе Лиги наций сезона–2022/23. Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Ньоне. Команда России выступит в группе 2 лиги B, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Сборные сыграют в групповой стадии со своими соперниками дома и на выезде в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира 2022 года зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне. Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Последние места групп в Лиге B опустятся на лигу ниже.

Ранее, 15 декабря, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил мнение, что выступление сборной России по футболу на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года является удовлетворительным. Окончательную оценку результатам сборной можно будет дать по завершении ЧМ, отметил он.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021