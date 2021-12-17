Водитель сбившего девушку хабаровского автобуса отвлекся на телефон

В Хабаровске водитель автобуса не остановился на красный свет и сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Она упала на асфальт и получила серьезные травмы головы. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Инцидент произошел на улице Краснореченская. Автобус марки Hyndai Super выехал на регулируемый перекресток в то время, как зажегся красный свет. В это время 20-летняя девушка переходила проезжую часть по зебре и была сбита массивной машиной.

Свидетели между тем утверждают, что водитель, управляя автобусом, разговаривал по телефону. Предположительно это и стало основной причиной ДТП. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии, сообщила ИА AmurMedia инспектор городского отделения пропаганды ГИБДД Яна Степанова.

Уже установлено, что у шофера водительское удостоверение, в котором открыты почти все категории. За его плечами 37 лет водительского стажа. Во время случившегося он был трезвым.

В столичной автоинспекции ранее заявляли, что использование водителем телефона во время управления автомобилем является одной из самых распространенных причин наездов на пешеходов в Москве.